IFAB | discussione su estensione intervallo a 25 minuti proposta dalla Conmebol

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Nelle prossime settimane l’International FA Board () discuterà la possibilità di estendere l’a 25sudella, che permetterebbe di fornire il tipo di intrattenimento che esiste negli sport statunitensi. Il principale ente del calcio sudamericano ha lanciato l’idea come suggerimento per tornei quali la Copa Libertadores. Nel 2009 unadella Fifa di estendere l’da 15 a 20è già stata respinta come mossa commerciale. La, insomma, è sul tavolo e deve ancora essere messa al vaglio, ma c’è già chi storce il naso al solo pensiero di un tale modifica. SportFace.

