Gualtieri avanti | Lorenzin felice | il trend indica la vittoria

Advertising

repubblica : A Roma, secondo gli exit poll, nel ballottaggio per il Campidoglio il candidato del centrosinistra Gualtieri (59-63… - pietroraffa : ??#Gualtieri e #LoRusso nettamente avanti a Roma e a Torino secondo gli Instant Poll (che, ricordiamolo, sono sempre instant poll) - repubblica : Ballottaggi, gli exit poll: Gualtieri e Lo Russo nettamente avanti a Roma e Milano. A Trieste testa a testa Dipiazz… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Exit poll #ballottaggi di Lab2101. Avanti il centrosinistra. A #Roma #Gualtieri (56,8%-60,8%) vs Michetti (39,2%-43,2%)… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Roma, Gualtieri: sono onorato, ci metterò tutto l'impegno #amministrative2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri avanti

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, al ballottaggio per le comunali di Roma , Roberto(centrosinistra) raggiunge una forchetta tra il 59 e il 63 mentre Enrico ...Così una raggiante Beatrice Lorenzin, presidente del Comitato Elettorale di Roberto, dopo gli exit poll che danno il candidato PD al Campidoglio accreditato quasi del 60% dei voti al ...Le tariffe spot dei container dall’Asia agli Stati Uniti hanno ripreso a funzionare dopo le vacanze della Golden Week in Cina, mentre le tariffe verso l’Europa sembrano essersi stabilizzate e potrebbe ...Roma, 18 ott. (askanews) - 'Siamo ai primi exit poll, ovviamente non possiamo che essere molto molto soddisfatti. Aspettiamo i primi dati ...