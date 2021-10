Green pass, Toti: «L’Italia non è un tamponificio. Se aumentano solo i test, obbligo vaccinale subito» (Di lunedì 18 ottobre 2021) «Se il Green pass in azienda trasforma L’Italia in un “tamponificio” allora meglio passare all’obbligo vaccinale». A dirlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che, in merito ai recenti dati registrati sul numero di pass sanitari scaricati, mostra uno scetticismo di fondo. Nella data del 15 ottobre, giornata dell’ufficiale via libera dell’obbligo di pass sanitario sui posti di lavoro, si è raggiunto un picco di più di 800 mila Carte verdi emesse in sole 24 ore. Più di 2,5 milioni sono stati invece i pass scaricati tra il 14 e il 16 di ottobre, con il raggiungimento di una quota totale di Green pass oltre quota 100 milioni. Quello che ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) «Se ilin azienda trasformain un “” allora meglioare all’». A dirlo è il presidente della Regione Liguria Giovanniche, in merito ai recenti dati registrati sul numero disanitari scaricati, mostra uno scetticismo di fondo. Nella data del 15 ottobre, giornata dell’ufficiale via libera dell’disanitario sui posti di lavoro, si è raggiunto un picco di più di 800 mila Carte verdi emesse in sole 24 ore. Più di 2,5 milioni sono stati invece iscaricati tra il 14 e il 16 di ottobre, con il raggiungimento di una quota totale dioltre quota 100 milioni. Quello che ...

