Grande successo per il week - end di formazione della protezione civile (Di lunedì 18 ottobre 2021) di simone pierotti Si è conclusa con pieno successo la due giorni di formazione, sabato 16 e domenica 17 ottobre, organizzata dalla Misericordia di Borgo a Mozzano e dalla protezione civile, con la ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 18 ottobre 2021) di simone pierotti Si è conclusa con pienola due giorni di, sabato 16 e domenica 17 ottobre, organizzata dalla Misericordia di Borgo a Mozzano e dalla, con la ...

Advertising

AmiciUfficiale : Rea è pronta ad affrontare la gara delle cover con 'I'm not alone'! Cosa ne pensate della sua personale versione di… - ParamountItalia : Johnny Depp a Roma ha conquistato il pubblico e rivelato il suo più grande successo: “I miei figli” #JohnnyDepp… - cozzolino62 : Grande soddisfazione per il successo di Roberto Gualtieri, nuovo Sindaco di #Roma. Amico, compagno, collega di gran… - Laura64135537 : RT @LegaSalvini: #Bergesio: 'Grande successo in questo weekend per la Lega in #ProvinciaCuneo con la raccolta firme per la campagna refere… - larattaenzo79 : RT @LegaSalvini: #Bergesio: 'Grande successo in questo weekend per la Lega in #ProvinciaCuneo con la raccolta firme per la campagna refere… -