Grande Fratello Vip 6 | Ainett Stephens si commuove per il compleanno del figlio “ha esigenze particolari”

Ainett Stephens ha festeggiato il compleanno del figlio nella casa del Grande Fratello Vip 6: la modella si è commossa pensando che per la prima volta il bambino spegnerà le candeline senza averla al suo fianco. Al piccolo è stata diagnosticata una forma di autismo e, naturalmente, ha bisogno di attenzioni particolari. Ieri, domenica 17 ottobre, Ainett Stephens ha raccontato ad alcune delle concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 6 che il suo bambino compie gli anni e che è la prima volta che non può festeggiare con lui.

