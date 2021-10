Gianluca Grignani ha rivelato gli abusi subiti da bambino

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel corso della trasmissione “Verissimo“ha raccontato un aspetto drammatico della sua vita. Il cantante ha dichiarato di aver subitoda parte di un pedofilo quando erasugli: “Mi sono sentito in colpa e questa sensazione è sbagliata”è stato recentemente ospite di Silvia Toffanin nella sua trasmissione “Verissimo” su Canale 5. In quest’occasione il cantautore hadi essere stato vittima di un pedofilo quando aveva undici anni: Nel 1982, quando avevo undici anni, ho avuto un incontro con un pedofilo. Si sedeva sopra di me e mi chiedeva di avere un rapporto con lui. Io gli dicevo: “ma non ti piacciono le bambine?”. Aveva 18 ...

