Garage Italia - I progetti reali e virtuali dellatelier di Lapo Elkann - FOTO GALLERY

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Una parola d'ordine: personalizzazione., noto atelier didedicato soprattutto alle auto, ha lanciato in questi giorni un configuratore online per mostrare ai potenziali clienti alcuni dei servizi offerti dall'hub milanese e avvicinare al contempo i più giovani. Si inizia dalla coupé Datsun 240Z, che i visitatori del sito possono modificare a piacimento, scegliendo tra le varie opzioni offerte dal pannello di configurazione, in attesa delle Fiat 500 Jolly e Panda Integral-e, che saranno configurabili a breve. Due modelli, questi, che rientrano in una lunga carrellata di idee di, tra vetture, opere digitali basate sulla blockchain e rendering: abbiamo raccolto diversi esempi nella nostra galleria d'immagini.