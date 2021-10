Covid | è morto Colin Powell | aveva 84 anni

(Di lunedì 18 ottobre 2021) E’. L’ex segretario di Stato americano, che84, è deceduto per complicazioni legate al. Lo ha reso noto la famiglia su Facebook. “Il generale, ex segretario di Stato e capo degli Stati Maggiori Riuniti èquesta mattina a causa di complicazioni legate al– si legge nel post – abbiamo perso uno straordinario e affettuoso marito, padre, nonno ed un grande americano”. La famigliasottolinea che il generalecompletato il ciclo vaccinale.era stato nominato segretario di Stato da George Bush nel 2001, diventando il primo capo della diplomazia americana afroamericano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

AGI - E'per complicazioni dal'ex segretario di Stato Usa, Colin Powell. Aveva 84 anni. 'Abbiamo perso un marito, un padre, un nonno straordinario e amorevole e un grande americano', afferma la ...14.43Powell, il primo nero Segretario L'ex segretario di Stato Usa Colin Powell èper le conseguenze dela 84 anni. Primo segretario di Stato afroamericano, nominato nel 2001 da George Bush, aveva guidato in qualità di Capo di Stato Maggiore l'attaco Usa nella prima ...