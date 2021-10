Cooperazione | in rapporto alla ricchezza l’Italia stanzia meno aiuti di Orbán | mentre spende 1 | 64 miliardi in missioni internazionali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 ottobre 2021)buca l’obiettivo dire lo 0,3% del proprio reddito nazionale in Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) per 1,34, fermandosi ad appena lo 0,22%. Decima in termini assoluti tra i Paesi Ocse per i fondi destinati, innazionale, invece,dell’Ungheria di Viktor. El’impegno per i paesi poveri è tornato ai livelli del 2015, centinaia di milioni dei contribuenti sono usati unicamente pere per il blocco dei flussi migratori, tramite l’esternalizzazione del controllo delle frontiere delegata a paesi terzi, in linea con la ...