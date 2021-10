Centrosinistra: Gualtieri, 'Renzi? Coalizione più ampia è meglio è' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Il fronte progressista, che vede il 'matrimonio' tra Centrosinistra e M5S, includerà anche Matteo Renzi, nonostante lo abbia fatto 'cadere' da ministro? "La Coalizione, a livello nazionale, più ampia è meglio è". Lo dice il neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ospite di 'Otto e mezzo' su La7. Per il primo cittadino dem, "la prospettiva indicata dal segretario Letta è quella giusta". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Il fronte progressista, che vede il 'matrimonio' trae M5S, includerà anche Matteo, nonostante lo abbia fatto 'cadere' da ministro? "La, a livello nazionale, piùè". Lo dice il neo sindaco di Roma Roberto, ospite di 'Otto e mezzo' su La7. Per il primo cittadino dem, "la prospettiva indicata dal segretario Letta è quella giusta".

Advertising

gennaromigliore : Il centrosinistra vince quando a trazione riformista e non populista. Due belle vittorie di Lorusso e Gualtieri a T… - repubblica : Secondo le prime proiezioni nel ballottaggio per l'elezione del sindaco di Roma il centrosinistra di Gualtieri (59,… - repubblica : A Roma, secondo gli exit poll, nel ballottaggio per il Campidoglio il candidato del centrosinistra Gualtieri (59-63… - TV7Benevento : Centrosinistra: Gualtieri, 'Renzi? Coalizione più ampia è meglio è'... - LoryDowney7 : RT @vncnzvlln92: Spero proprio che quello che ha appena detto Gualtieri dalla Gruber, ovvero che la coalizione di centrosinistra 'più larga… -