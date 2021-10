C’è la possibilità che TikTok aumenti l’insorgenza di tic nervosi visualizzando determinati contenuti (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’utilizzo eccessivo di social network, peggiorata anche dalla pandemia e dall’essere costretti a vivere nel mondo virtuale ancor più di prima, sta avendo i primi effetti concreti e calcolabili nel reale. Secondo il Wall Street Journal, le teenager che si presentano dai medici con tic nervosi sono aumentate. Oltre a ansia e depressione – con studi recenti che confermano, per esempio, come Instagram contribuisca a peggiorare la salute mentale degli adolescenti – sembra che anche i tic nervosi peggiorino con l’utilizzo eccessivo di TikTok e la fruizione di determinati tipi di materiale. Dei tic causati da TikTok arrivano evidenze da più parti del mondo e i medici hanno indagato per capire a cosa sia dovuto. LEGGI ANCHE >>> Le mobilitazione social in seguito al TikTok cancellato ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’utilizzo eccessivo di social network, peggiorata anche dalla pandemia e dall’essere costretti a vivere nel mondo virtuale ancor più di prima, sta avendo i primi effetti concreti e calcolabili nel reale. Secondo il Wall Street Journal, le teenager che si presentano dai medici con ticsono aumentate. Oltre a ansia e depressione – con studi recenti che confermano, per esempio, come Instagram contribuisca a peggiorare la salute mentale degli adolescenti – sembra che anche i ticpeggiorino con l’utilizzo eccessivo die la fruizione ditipi di materiale. Dei tic causati daarrivano evidenze da più parti del mondo e i medici hanno indagato per capire a cosa sia dovuto. LEGGI ANCHE >>> Le mobilitazione social in seguito alcancellato ...

