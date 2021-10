Breakfast Club, Anthony Michael Hall: "Il brat pack non è mai esistito" (Di lunedì 18 ottobre 2021) La star di Breakfast Club Anthony Michael Hall ha negato apertamente l'esistenza del cosiddetto gruppo di amici adolescenti degli anni '80 noto all'epoca come brat pack. Per l'interprete di Breakfast Club, Anthony Michael Hall, il brat pack non è mai esistito. Così venivano chiamati negli anni '80 un gruppo di giovani attori esplosi in una manciata di cult tra cui appunto il celebre film di John Hughes. Oggi Anthony Michael Hall ha 53 anni e celebra il debutto nel sequel slasher Halloween Kills, dal 21 ottobre nei cinema italiani, nel ruolo di Tommy Doyle. Ma l'ex ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) La star diha negato apertamente l'esistenza del cosiddetto gruppo di amici adolescenti degli anni '80 noto all'epoca come. Per l'interprete di, ilnon è mai. Così venivano chiamati negli anni '80 un gruppo di giovani attori esplosi in una manciata di cult tra cui appunto il celebre film di John Hughes. Oggiha 53 anni e celebra il debutto nel sequel slasheroween Kills, dal 21 ottobre nei cinema italiani, nel ruolo di Tommy Doyle. Ma l'ex ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Breakfast Club, Anthony Michael Hall: 'Il brat pack non è mai esistito' - badtasteit : Il Brat Pack di #BreakfastClub era solo 'uno stratagemma mediatico' secondo Anthony Michael Hall - CgilProvLivorno : ?? #Greenpass, proteste nei #porti e situazione nello scalo livornese: stamani #RadioCapital ha intervistato Gucciar… - _amenoacid : THE BREAKFAST CLUB THEME NSJSJSJSSJWJWJJSHSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSKSJJSJSJSJSJSJSJSJS - fckingmelodrama : cuando en pitch perfect el flaco hace que becca vea the breakfast club y le dice que es el mejor final de la historia jsjsjsjsjsj yop -