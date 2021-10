Appalti truccati | in ambulanze omesse le sanificazioni

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 18 ottobre 2021)ottenuti anche a scapito della sicurezza dei trasportati in ambulanza: così, secondo la Gdf, la cooperativa “First Aid One”, si aggiudicavain tutta Italia “con conseguenti gravi disservizi”. Dalle videoriprese effettuate in alcune, è risultato che venivano raramente eseguite leprescritte dopo il trasporto di ogni paziente, soprattutto in tempo di pandemia: “Una dellemonitorate, in venti giorni di lavoro con trasporto di 92 pazienti è stata sanificata solo in quattro occasioni, mentre un’altra, in nove giorni di servizio ed 86 pazienti trasportati, è stata sanificata un’unica volta”. Le indagini svolte dai militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Pavia e della Compagnia di Vigevano, che hanno portato al sequestro della cooperativa, hanno ...