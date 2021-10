Ai giornalisti della sede Rai di Firenze è arrivata una busta con un proiettile e minacce di morte (Di lunedì 18 ottobre 2021) La situazione per i giornalisti in Italia in questi tempi di pandemia, no vax e no Green Pass non è proprio rosea. A riprova ulteriore, se ce ne fosse bisogno, abbiamo quanto accaduto oggi ai giornalisti della sede Rai di Firenze. Presso gli uffici è stata recapitata una busta che conteneva un biglietto con minacce di morte ai giornalisti e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e un proiettile: «O vi date una calmata, giornalisti e Giani, o il piombo vi zittirà per sempre!!». Alle minacce a giornalisti e Giani sono seguire espressioni di solidarietà da parte di sinistra e destra. LEGGI ANCHE >>> Anche oggi a Trieste i No Green Pass ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 18 ottobre 2021) La situazione per iin Italia in questi tempi di pandemia, no vax e no Green Pass non è proprio rosea. A riprova ulteriore, se ce ne fosse bisogno, abbiamo quanto accaduto oggi aiRai di. Presso gli uffici è stata recapitata unache conteneva un biglietto condiaie al presidenteRegione Toscana Eugenio Giani e un: «O vi date una calmata,e Giani, o il piombo vi zittirà per sempre!!». Allee Giani sono seguire espressioni di solidarietà da parte di sinistra e destra. LEGGI ANCHE >>> Anche oggi a Trieste i No Green Pass ...

