Ultime Notizie dalla rete : Adrien Brody Adrien Brody disse no al 'Signore degli Anelli' e se ne pentì La carriera d'attore è zeppa di ruoli che scegli di non interpretare, per una ragione o per l'altra: alcune scelte però le rimpiangi, come per esempio è accaduto ad Adrien Brody a proposito della trilogia del 'Signore degli Anelli' . Peter Jackson gli aveva infatti proposto una parte "legata al mondo degli Hobbit". Lui ha detto no, poi è andato al cinema a vedere ...

Pizza & Streaming: da Chapelwaite a Invasion, le novità della settimana da abbinare ad una fetta di pizza Nel ruolo del protagonista, l'attore premio Oscar Adrien Brody. Il terrore non finisce qui, perché per gli abbonati a Disney+ il 20 ottobre arriva " all'interno della sezione Star - American Horror ...

Succession 3×01: anticipazioni dall’episodio Il canale americano HBO ha diffuso le anticipazioni di Succession 3x01, il primo episodio dell'attesa terza stagione di Succession.

