Uomini e Donne Gossip | Gianni Sperti sorprende con un’ importante dichiarazione sulle violenze psicologiche

Gianni Sperti, opinionista amatissimo di Uomini e Donne, pochi giorni fa si è fatto portavoce di un messaggio molto importante sul fenomeno del Ghosting, ovvero una violenza psicologica inferta da persone che improvvisamente non vogliono avere più contatti con altre. Secondo Sperti questa è una cosa che fa molto soffrire tante persone ogni giorno, ed attraverso le sue storie Instagram ha condiviso un importante messaggio per chi ne è vittima: "Ricordatevi sempre che una persona che vuole esserci nelle vostre vite Veramente non fa certi giochi di magia con le sparizioni…". Che il ghosting abbia interessato anche la vita di Gianni? Pare proprio che questa sia la motivazione che l'ha spinto a divulgare il suo pensiero.

