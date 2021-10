Ubriaco uccide tre persone in un incidente, in carcere gli abbassano la cauzione: esce e fugge. È caccia all’uomo (Di domenica 17 ottobre 2021) Un uomo era stato arrestato dopo il grave incidente mortale: quando il giudice ha abbassato la cauzione è uscito di prigione e ha fatto perdere le sue tracce. Emesso un mandato di cattura Un uomo accusato di aver ucciso tre persone in un grave incidente stradale da lui provocato poichè alla guida Ubriaco, è in L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 17 ottobre 2021) Un uomo era stato arrestato dopo il gravemortale: quando il giudice ha abbassato laè uscito di prigione e ha fatto perdere le sue tracce. Emesso un mandato di cattura Un uomo accusato di aver ucciso trein un gravestradale da lui provocato poichè alla guida, è in L'articolo NewNotizie.it.

