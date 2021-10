Superenalotto, ancora niente 6. E il Jackpot continua a volare (Di domenica 17 ottobre 2021) ancora nessun sei al Superenalotto e Jackpot che tocca livelli record: ecco quanto incasserebbe il possibile vincitore oggi. Cifra record L’estrazione del 16 ottobre del Superenalotto ha deluso le aspettative dei giocatori di tutta Italia, che speravano nella vincita da record che non è arrivata. Nessun sei all’appello e nemmeno 5+1 ancora anche nel concorso L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 17 ottobre 2021)nessun sei alche tocca livelli record: ecco quanto incasserebbe il possibile vincitore oggi. Cifra record L’estrazione del 16 ottobre delha deluso le aspettative dei giocatori di tutta Italia, che speravano nella vincita da record che non è arrivata. Nessun sei all’appello e nemmeno 5+1anche nel concorso L'articolo proviene da Consumatore.com.

