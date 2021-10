Spalletti | cavalcata record Ma attenti | Allegri ha ritrovato il corto muso

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Napoli supera 1 - 0 il Torino e resta a punteggio pieno, per la Juve una vittoria sofferta sulla Roma. Il commento del vicedirettore della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro, in studio con Giacomo Detomaso.

Il Napoli supera 1 - 0 il Torino e resta a punteggio pieno, per la Juve una vittoria sofferta sulla Roma. Il commento del vicedirettore della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro, in studio con Giacomo ...Notizie Napoli calcio . Con un gol di Osimhen in Napoli piega il Torino 1 - 0 e prosegue la suain vetta alla classifica. Un match difficile per gli uomini di, contro il pressing dei granata in pieno stile Juric. Anche nelle statistiche, tra possesso palla e conclusioni, si ...Il Napoli rischia di interrompere la striscia di vittorie, ma ci pensa ancora Osimhen: 1-0 al Torino, Spalletti centra l'ottava e torna primo ...Finora Lorenzo ha segnato due gol su rigore. Se gli azzurri battono il Toro eguagliano la striscia di Sarri: 8 vittorie consecutive nel 2017-18 ...