Renate-Pro Vercelli (lunedì 18 ottobre, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 17 ottobre 2021) Posticipo della nona giornata nel girone A della Serie C e a Meda il Renate riceva la Pro Vercelli. Bella vittoria della squadra di Cevoli nell’ultimo turno sul campo dell’ AlbinoLeffe, una prova di carattere e una rimonta collezionata tutta nel secondo tempo. Un risultato che permette di appaiare i seriani al terzo posto e di mettersi InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 17 ottobre 2021) Posticipo della nona giornata nel girone A della Serie C e a Meda ilriceva la Pro. Bella vittoria della squadra di Cevoli nell’ultimo turno sul campo dell’ AlbinoLeffe, una prova di carattere e una rimonta collezionata tutta nel secondo tempo. Un risultato che permette di appaiare i seriani al terzo posto e di mettersi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Renate Pro Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, C (9giornata) ...30 Piacenza Pro Sesto Ore 17:30 Pro Patria Sudtirol Ore 17:30 Triestina Fiorenzuola CLASSIFICA GIRONE A Padova 19 Sudtirol 17 Renate, Albinoleffe 16 Lecco 15 Feralpisalò, Pro Vercelli 14 Trento 12 ...

Il Trento sfida la capolista Padova all'Euganeo ... conquistando 2 punti, per effetto dei pareggi contro Piacenza e Pro Vercelli e delle sconfitte contro S dtirol e Renate, con uno score complessivo di 1 rete realizzata e 6 subite. Il Padova, invece, ...

Renate - Pro Vercelli: dove vedere la diretta live e risultato Calciomagazine Renate – Pro Vercelli: dove vedere la diretta live e risultato La partita Renate - Pro Vercelli del 18 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la nona giornata del Girone C di Serie C ...

