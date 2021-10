Ranieri stecca alla prima

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri stecca

Quotidiano.net

Si era detto pronto "ad offrire una cena a tutti", nel caso in cui fosse riuscito a non prendere gol contro la macchina da gol di Jurgen Klopp. E invece è finita male, malissimo per Claudio, all'ennesimo esordio in Premier. Nell'anticipo dell'8a giornata il suo Watford è stato sommerso, in casa, dalla manita del Liverpool che, già dopo 8' ha messo le cose in chiaro, sbloccando il ...Fausto Leali/ Grande emozione, ma che(Sanremo 2021) Ovviamente non mancano le voci storiche, da Baglioni a Renzo Arbore, da Enrico Ruggeri a Massimo, un altro leone da microfono per i ...Si era detto pronto "ad offrire una cena a tutti", nel caso in cui fosse riuscito a non prendere gol contro la macchina da gol di Jurgen Klopp. E invece è finita male, malissimo per Claudio Ranieri, a ...Il sor Claudio riparte dalla Premier e dal Watford: oggi contro Klopp. E mercoledì fa cifra tonda: "Io allenerei anche fino agli 80" ...