(Di domenica 17 ottobre 2021)si aggiudica il Gran Premio di, tredicesimo appuntamento del Mondiale MX2e,il. Sul tracciato di, infatti, il francese della Yamaha chiude al secondo posto la prima manche, quindi vince la seconda e si conferma il dominatore della MX2. A questo punto in classifica generalecomanda con 535 punti contro i 427 di Jago Geerts (-108 punti) ed i 426 di Mattia Guadagnini. Quarto Tom Vialle con 417. Gara-1 ha visto il successo di Tom Vialle (KTM) con un margine di 6.9 secondi sul connazionaleRenaud (Yamaha), quindi completa il podio il nostro Mattia Guadagnini (KTM) a 13.9. Quarta posizione per Jed Beaton ...

Advertising

OA_Sport : #MX2, GP Spagna 2021: Maxime Renaux fa sua la tappa di Intu Xanadù e ormai vede il titolo - mxreport_it : @tomvialle28 e @romainfebvre si impongono nelle prime manche del GP di Spagna! Il francese della MX2 conduce una ma… - mxreport_it : @tomvialle28 e @romainfebvre si impongono nelle prime manche del GP di Spagna! Il francese della MX2 conduce una ma… - 464Adriano : Race 1 MX2 Spagna Adriano Narducci due Motocross MyPassion Amici di MotocrossMyPassion ?? - mxreport_it : Time practice del GP di Spagna che vanno a @jagogeerts93 in MX2 e @jeffrey_herlings84 bella classe regina. . Tra le… -

Ultime Notizie dalla rete : MX2 Spagna

OA Sport

... Rai Play, Eurosport Player, discovery+, dalle 15.55 Rai 2 12.00 Basket, Serie A: Treviso - Sassari - Eurosport Player, discovery+ 12:00 Motocross, GP, Gara 1 - Eurosport 2, Eurosport ...Di seguito il programma odierno e come seguirlo in tv : PROGRAMMA GP2021 MOTOCROSS Domenica 17 ottobre Ore 12.15 Gara - 1Ore 13.15 Gara - 1 MXGP Ore 15.10 Gara - 2Ore 16.10 Gara - 2 ...Maxime Renaux si aggiudica il Gran Premio di Spagna, tredicesimo appuntamento del Mondiale MX2 2021 e, ormai, vede il titolo. Sul tracciato di Intu Xanadù, infatti, il francese della Yamaha chiude al ...Il mondiale Motocross fa tappa sul tracciato di Arroyomolinos, in Spagna. Ecco gli orari TV e le dirette streaming per seguire il nostro Tony Cairoli ...