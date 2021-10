Advertising

sportli26181512 : Mou: 'Meritavamo noi, la Juve ci ha fatto i complimenti. Il rigore? Voglio isolarmi': Mou: 'Meritavamo noi, la Juve… -

Ultime Notizie dalla rete : Mou Meritavamo

La Gazzetta dello Sport

Come minimoil pareggio, anche se nell'intervallo avevo detto che non sarebbe comunque finita pari". NESSUNA POLEMICA ? "Voglio cercare di isolarmi dall'episodio del rigore - commenta-..." La partita l'ha decisa l'arbitro,un risultato diverso. Comunque in dieci anni il calcio italiano è migliorato tanto. Purtroppo, in una partita fantastica, l'arbitro e il Var non sono ...