Juventus | Dybala a rischio anche per l' Inter

Leggi su footdata

(Di domenica 17 ottobre 2021) Il nome di Paulonon è nella lista dei convocati per–Roma: Massimiliano Allegri è stato risolutivo sulle condizioni dell’attaccante argentino, ancora indietro nella guarigione e che necessita di almeno una settimana in più di tempo per tornare a disposizione. Che la il numero 10 rischiasse di non rispettare i tempi di rientro dopo la sosta del campionato lo si era capito fin dall’inizio di questa settimana quando i segnali dalla Continassa, alla ripresa degli allenamenti, non erano stati così confortanti: dall’ipotesi di untitolare contro la squadra di Mourinho si era velocemente passati alla possibilità di una chiamata soltanto per la panchina. Che però fosse apersino per l’è stata una vera e propria doccia fredda per i tifosi.