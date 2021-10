In Italia 2 437 casi e 24 morti | la positività è allo 0 | 6%

Leggi su agi

(Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Sono 2.437 i nuoviCovid nelle 24 ore in Italia, in diminuzione rispetto ai 2.983 di ieri. I tamponi sono stati 381.051, meno di ieri, ma resta stabile il tasso di: 0,6%. In aumento i decessi odierni, 24 (ieri 14). Le vittime totali sono 131.451. Le terapie intensive sono in calo: in tutto sono 349 (ieri erano 352), con 15 nuovi ingressi (ieri erano stati registrati 12 ingressi) mentre i ricoveri ordinari 15 in più (2386 oggi contro i 2.371 di ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I guariti sono 2.913 (ieri 3.419) per un totale di 4.508.789. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, 502 in meno (ieri 451), e sono 77.569. Di questi, sono in isolamento domiciliare 74.834 pazienti. La regione con piùodierni è la Campania (+313), seguita da Lombardia (297), ...