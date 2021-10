Il Napoli mette l’ottava: successo contro un buon Torino e primo posto in classifica (Di domenica 17 ottobre 2021) Un po’ di sofferenza, ma soprattutto la porta sembrava stregata. Non si ferma più il Napoli che festeggia l’ottava vittoria consecutiva, partita strepitosa del solito Osimhen. La squadra di Spalletti ha l’occasione di sbloccare il match nel primo tempo: Insigne non è cattivo e sbaglia il calcio di rigore, parata di Milinkovic-Savic. Il portiere dei granata è in giornata di grazia ed è decisivo in altre occasioni. Nel secondo tempo gol annullato per fuorigioco millimetrico di Di Lorenzo, strepitoso Ospina su Brekalo. La partita si sblocca all’81’, azione bellissima del Napoli, poi un rimpallo e Osimhen di testa non sbaglia. Il risultato non cambia più, finisce 1-0. Vola il Napoli che ottiene l’ottava vittoria consecutiva. Il Torino fermo a 8. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 17 ottobre 2021) Un po’ di sofferenza, ma soprattutto la porta sembrava stregata. Non si ferma più ilche festeggiavittoria consecutiva, partita strepitosa del solito Osimhen. La squadra di Spalletti ha l’occasione di sbloccare il match neltempo: Insigne non è cattivo e sbaglia il calcio di rigore, parata di Milinkovic-Savic. Il portiere dei granata è in giornata di grazia ed è decisivo in altre occasioni. Nel secondo tempo gol annullato per fuorigioco millimetrico di Di Lorenzo, strepitoso Ospina su Brekalo. La partita si sblocca all’81’, azione bellissima del, poi un rimpallo e Osimhen di testa non sbaglia. Il risultato non cambia più, finisce 1-0. Vola ilche ottienevittoria consecutiva. Ilfermo a 8. L'articolo CalcioWeb.

