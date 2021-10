I 10 cattivi dei fumetti più brutali di sempre

Leggi su cityroma

(Di domenica 17 ottobre 2021) Venom 2 – La furia di Carnage è nei cinema da pochi giorni, ma già risuonano sui social i lamenti tormentati dei fan, delusi dalla rappresentazione del serial killer Cletus Kasady. Carnage, uno deipiù sanguinari che abbiano mai popolato le pagine di Spider-Man, è qui rappresentato in forma edulcorata, con le zanne e gli artigli spuntati, sicuramente perché il suo film potesse mantenere il rating PG13 che permette l’accesso in sala a un pubblico più vasto. Bisogna riconoscere che, in un mare di villain caratterizzati da motivazioni tormentate, portatori di piani mefistofelici ed elaborati, o collocati al labile confine tra bene e male, a volte fa piacere vedere i supereroi scontrarsi con nemici semplici nella loro malvagità, sanguinari in modo lapalissiano e con pochi fronzoli. Fortunatamente (per così dire) neigli esempi non mancano: ...