Green pass obbligatorio, Landini: "Tamponi pagati per evitare divisioni" (Di domenica 17 ottobre 2021) Green pass obbligatorio anche sul lavoro? "Noi sindacati abbiamo detto in tempi non sospetti che era meglio arrivare all'obbligo vaccinale. Lo abbiamo detto in tutte le sedi insieme alla Cisl e alla Uil. Quando abbiamo visto che il governo ha preso la strada del Green pass, noi non siamo mai stati contrari". Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ospite di "Che tempo che fa" su Raitre, parlando della mancata partecipazione. "Ma il Green pass metteva sullo stesso piano il vaccino come la possibilità di fare il tampone. Siccome fino ad agosto, dato che era possibile, le imprese hanno fatto i Tamponi, la sanificazione… erano tutte spese che non erano a carico del lavoratore ma a carico delle imprese, noi abbiamo proposto ...

