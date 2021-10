GF Vip | incontro tra Ignazio Moser e Francesco Monte | e Cecilia?

(Di domenica 17 ottobre 2021) Come i più affezionati fan del GF Vip ricordano, la seconda edizione del reality ha visto sia la fine che l’inizio di una storia d’amore.Rodriguez, entrata nella casa felicemente impegnata con, si è poi innamorata di, uno dei compagni d’avventura dell’argentina. Come è ben noto, la Rodriguez lasciò l’ex L'articolo

Advertising

DomaniLoFaccio : Tutti che incontrano Vip io che incontro solo disgrazie. ???????????? - BERTIE801 : @loredanamac @borghi_claudio È una vergogna!! Già si trova in una situazione molto delicata, dovrebbe concentrare l… - zazoomblog : Serena Enardu commenta l’incontro tra Pago e Miriana al GF Vip 6 - #Serena #Enardu #commenta #l’incontro - ParliamoDiNews : Serena Enardu commenta l’incontro tra Pago e Miriana al Gf Vip 6 #serena #enardu #commenta #lincontro #pago… - IsaeChia : Serena Enardu commenta l’incontro tra Pago e Miriana Trevisan al #GfVip 6 (e non manca una frecciata)… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip incontro

Parole dolcissime anche per il piccolo Leonardo e il momento del lorodurante il GF. Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ "Miglioro crescendo come Kim Kardashian"...conservatore ucciso a coltellate durante uncon gli elettori Gran Bretagna, l'accoltellatore del deputato Amess è figlio di un alto funzionario somalo e viveva in una strada abitata da...Come i più affezionati fan del GF Vip ricordano, la seconda edizione del reality ha visto sia la fine che l'inizio di una storia d'amore. Cecilia ...“Tutti qui a fare notizia su una coppia che si lascia. Ma è così importante pubblicare questa notizia?”. Nonostante il post amletico, sui social il caso Nara-Icardi ...