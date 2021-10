Gazzetta: in campionato Insigne non ha ancora segnato un gol su azione (Di domenica 17 ottobre 2021) La Gazzetta scrive di Insigne. Oggi – ore 18 – si gioca Napoli-Torino. La squadra di Spalletti è alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva. La Gazzetta, con Mimmo Malfitano, scrive: E poi, ci sono i tormenti interiori di Lorenzo Insigne, le sue preoccupazioni per il futuro e la sua grande voglia di rispondere sul campo alle tante indiscrezioni che circolano da mesi sul suo mancato rinnovo. Scorrendo le cifre del capitano, ci si accorge che dopo sette giornate di campionato, non ha ancora segnato su azione. Le uniche due reti sono arrivate su calcio di rigore, contro Venezia e Cagliari. Del suo“tiraggiro”, finora, non c’è stata traccia. È come se si fosse esaurito con la conquista del titolo europeo, nel luglio scorso, a Wembley. (…) Da allora, più ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 ottobre 2021) Lascrive di. Oggi – ore 18 – si gioca Napoli-Torino. La squadra di Spalletti è alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva. La, con Mimmo Malfitano, scrive: E poi, ci sono i tormenti interiori di Lorenzo, le sue preoccupazioni per il futuro e la sua grande voglia di rispondere sul campo alle tante indiscrezioni che circolano da mesi sul suo mancato rinnovo. Scorrendo le cifre del capitano, ci si accorge che dopo sette giornate di, non hasu. Le uniche due reti sono arrivate su calcio di rigore, contro Venezia e Cagliari. Del suo“tiraggiro”, finora, non c’è stata traccia. È come se si fosse esaurito con la conquista del titolo europeo, nel luglio scorso, a Wembley. (…) Da allora, più ...

