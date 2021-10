Francesco Facchinetti | “Conor McGregor mi ha picchiato”

(Di domenica 17 ottobre 2021) “Sono stato aggredito dal signor, il famosissimoche mi ha tirato un pugno in bocca. Mi ha spaccato il naso, mi è uscito del sangue, mi ha spaccato il labbro inferiore e quello superiore”.denuncia pubblicamente l’aggressione subita da. Il campione di MMA, da qualche giorno a Roma, ha colpitocon un pugno al volto durante una festa in un hotel della capitale. “mi ha aggredito davanti a 10 testimoni, davanti ai suoi amici e alle sue guardie del corpo. Mi ha aggredito senza motivo, visto che abbiamo parlato per più di 2 ore e ci siamo anche divertiti insieme. Potevo starmene zitto, mi è andata bene: pensate cosa può succedere a una ...

Advertising

Corriere : Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» - sportface2016 : +++Francesco #Facchinetti shock: 'Stanotte Conor #McGregor mi ha tirato un pugno e mi ha spaccato il labbro, ho deciso di denunciarlo'+++ - fanpage : Conor McGregor ha aggredito Francesco Facchinetti. È una notizia che sembra uscita direttamente da 'Ai confini dell… - Prorunners : RT @Corriere: Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» - mariamacina : Conor McGregor aggredisce Francesco Facchinetti a Roma: 'Un pugno dal nulla'- -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Facchinetti

Era pure un suo fan. Chissà che delusione avrà avutoquando ha visto il lottatore irlandese Conor McGregor tirargli un pugno in pieno volto, che avrebbe pure continuato se non fosse stato per le sue quattro sue guardie del corpo ...preso a pugni da Conor McGregor al Hotel St. Regis di Roma questa notte alle 2 e mezza. Ecco come lo racconta il dj nella storia Instagram. Labbro e naso spezzato, senza un ...Doveva essere una festa e invece si è trasformato in un incubo l'incontro tra Francesco Facchinetti e Conor McGregor, lottatore MMA.Con un video postato sul sul suo profilo Instagram, Francesco Facchinetti ha denunciato l'aggressione ricevuta dal campione di arti marziali ConorMc Gregor. "Mi è andata bene -ha raccontato - ma è una ...