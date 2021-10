Formazioni ufficiali Genoa Sassuolo | le scelte degli allenatori

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ledimatch valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Toure, Badelj, Rovella, Fares; Pandev, Destro. Allenatore: Ballardini.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic; Scamacca. Allenatore: Dionisi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CAGLIARI - SAMPDORIACAGLIARI (4 - 4 - 2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Keita, JoAo Pedro. All.: Mazzarri. SAMPDORIA (4 - 3 - 3)...Diretta/ Sampdoria Udinese (risultato 3 - 3) video streaming tv: Forestieri! E' finita, VIA! La diretta di Cagliari Sampdoria sta per farci compagnia. Gli isolani restano gli ...Torna la Serie A, dopo la sosta per le qualificazioni ai mondiali 2022 in Qatar e la Nations League, le formazioni ufficiali di Udinese Bologna sono state rese note dai due allenatori: Luca Gotti e S ...Genoa-Sassuolo: dove vederla in tv. La diretta TV di Genoa-Sassuolo sarà trasmessa su Dazn. La diretta dallo stadio Marassi inizierà alle ore 15. Ricordiamo, inoltre, che la par ...