Elden Ring finalmente in azione in un brevissimo gameplay trapelato online

In queste ore sta circolando sui social quello che sembra essere un brevissimo video in game di Elden Ring, che mostra per circa 30 secondi uno sguardo all'open world di FromSofware. Il video, postato anche dal giornalista Jeff Grubb, parrebbe essere autentico e probabilmente è stato diffuso da un tester. La breve clip mostra il personaggio in cima ad una roccia molto alta, con il giocatore intento a testare probabilmente i geodata, visto che corre, cammina e salta nei pressi del dirupo. Possiamo anche vedere "in azione" il nuovo salto implementato da FromSoftware, molto diverso da quello presente nei souls e più nella direzione dei movimenti di Sekiro.

