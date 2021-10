ATP Anversa | quante posizioni può guadagnare Jannik Sinner in classifica | le proiezioni nel Ranking e nella Race

(Di domenica 17 ottobre 2021) Il tabellone principale del torneo di2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero lo European Open, in programma sul cemento indoor belga, scatterà domani, lunedì 18 ottobre.è la testa di serie numero 1 e potrebbe sfruttare l’occasione per scalare ilATP e lain vista delle Finals. NelATP, che lunedì 18 è già certo di essere numero 13 al mondo, diventerà certamente numero 12 lunedì 25, dato che nessuno di tennisti che lo seguono può scavalcarlo e lui è già certo di superare lo svizzero Roger Federer. In caso di successo finale ad, però,scavalcherebbe anche il canadese Félix Auger-Aliassime.ATP molto dipenderà dall’esito ...

Advertising

OA_Sport : Tutti gli scenari al termine del torneo di Anversa - livetennisit : ATP 250 Anversa: LIVE i risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. In campo Andreas Seppi (LIVE) - OA_Sport : Il possibile cammino di Sinner in Belgio - zazoomblog : Atp Anversa 2021: il montepremi e il prize money - #Anversa #2021: #montepremi #prize - sportface2016 : #AtpAnversa: il montepremi e il prize money con #Sinner -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Anversa

2021, IL TABELLONE PRINCIPALE J. Sinner (1) bye L. Musetti vs G. Mager F. Delbonis vs A. Rinderknech R. Gasquet vs D. Lajovic (8) R. Bautista Agut (4) bye Q vs M. Fucsovics J - L. Struff ...... 17.00, 18.30 e 20.30 sabato 23 ottobre - LIVE alle ore 15.00 e 17.30 (semifinali) domenica 24 ottobre - LIVE alle ore 16.30 (finale) RISULTATI "European Open"250, Belgio 18 - 24 ottobre,...Il tabellone principale del torneo di Anversa 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero lo European Open, in programma sul cemento indoor belga, scatterà domani, lunedì 18 ottobre. Jannik Sinner è ...Il tabellone principale del torneo di Anversa 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero lo European Open, in programma sul cemento indoor belga, scatterà domani, lunedì 18 ottobre. In attesa di sa ...