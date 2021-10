Video l’Eredità 16 ottobre 2021: Camilla di Roma (Di sabato 16 ottobre 2021) l’Eredità di sabato 16 ottobre 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campionessa del programma, è Camilla di Roma. Camilla ha solamente 19 anni, è una studentessa di Sociologia ed è appassionata di musical. Ha studiato per 7 anni teatro ed è capo scout. Al suo secondo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 30.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 16 ottobre 2021)di sabato 16. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campionessa del programma, èdiha solamente 19 anni, è una studentessa di Sociologia ed è appassionata di musical. Ha studiato per 7 anni teatro ed è capo scout. Al suo secondo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 30.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A ...

Advertising

its__lilo_bitch : il modo in cui a livello di meme jo activist squillo sta prendendo l’eredità del trono di matilde brandi dell’anno… - GianlucaOdinson : Spiral - L'eredità di Saw, su Prime Video in streaming da oggi - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Spiral - L'eredità di Saw, su Prime Video in streaming da oggi - RakutenTV_IT : ??Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia, lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks e il suo pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità Video l'Eredità 15 ottobre 2021: Camilla di Roma Ascolti Tv Blog