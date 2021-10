Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 ottobre 2021)DEL 16 OTTOBREORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; VEDIAMO SUBITO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA TIBURTINA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA-APPIA. IN CARREGGIATA OPPOSTA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. SEMPRE PER TRAFFICO CODE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E FRATTOCCHIE. E’ STATA RIAPERTA VIA OSTIENSE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE LA STRADA ERA STATA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA LA STAZIONE SAN GIOVANNI; PER LA METRO A UTILIZZARE LE FERMATE RE DIO ...