Uomini e Donne: Maria De Filippi ha Lavorato con Ciprian! Ecco Dove! (Di sabato 16 ottobre 2021) Uomini e Donne: Ciprian Aftim, discusso corteggiatore del dating show, ha già conosciuto in passato Maria De Filippi, lavorando addirittura con lei. Ecco quando ed in che occasione. Uno dei protagonisti di Uomini e Donne dell’ultimo periodo, è proprio Ciprian. Quest’ultimo è il corteggiatore di Andrea Nicole e fin dall’inizio sembrava averla stregata con i suoi modi di fare. Successivamente, alcuni, tra cui Gianni Sperti, hanno mostrato dei dubbi sulla sua affidabilità e serietà. Ora, però, emerge un retroscena proprio su Ciprian. Uomini e Donne: la vecchia collaborazione tra Ciprian e Maria De Filippi! Ciprian è un personaggio molto discusso del dating show di Maria De ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 16 ottobre 2021): Ciprian Aftim, discusso corteggiatore del dating show, ha già conosciuto in passatoDe, lavorando addirittura con lei.quando ed in che occasione. Uno dei protagonisti didell’ultimo periodo, è proprio Ciprian. Quest’ultimo è il corteggiatore di Andrea Nicole e fin dall’inizio sembrava averla stregata con i suoi modi di fare. Successivamente, alcuni, tra cui Gianni Sperti, hanno mostrato dei dubbi sulla sua affidabilità e serietà. Ora, però, emerge un retroscena proprio su Ciprian.: la vecchia collaborazione tra Ciprian eDe! Ciprian è un personaggio molto discusso del dating show diDe ...

Advertising

elenabonetti : L’ex premier Conte vorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza non dipende dal genere. Tra… - trash_italiano : Ilaria che magari sperava di diventare la nuova GDL e invece per sempre nei risultati di ricerca su Google alla voc… - marattin : Se la (assurda) polemica è che @elenabonetti ha nominato solo le donne (perché quello in quel momento le era stato… - Porompompero7 : RT @SalamidaFabio: La somma di tutte le donne e di tutti gli uomini di quella piazza di invasati, non vale un’unghia incarnita del mignolo… - anto_galli4 : RT @LadyCaga8: Dio li benedica questi Uomini e donne portuali -