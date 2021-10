Ultime Notizie Roma del 16-10-2021 ore 13:10 (Di sabato 16 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sindacati e centro-sinistra torno a San Giovanni a te decine di migliaia di persone alla manifestazione mai più fascismi dalla piazza alla richiesta di sciogliere per leggere organizzazioni neofasciste non c’entra il voto lambini Sara di parte afferma Salvini a 24 ore di distanza dall’inizio della protesta contro il Green passi portuali continuano a presidiare il varco 4 dello Scalo di Trieste ma lasciano libero l’accesso trentina di lavoratori sono presenti al presidio con loro un centinaio di cittadini non Green spacchiamo in parte trascorso lì la notte i contagiati covid nel mondo oltre 240 milioni di decessi 4880 9571 i vaccini 6,6 miliardi allarmanti dati sul coronavirus pubblicati dalla prestigiosa John Hopkins University i contagiati A livello mondiale superano i ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sindacati e centro-sinistra torno a San Giovanni a te decine di migliaia di persone alla manifestazione mai più fascismi dalla piazza alla richiesta di sciogliere per leggere organizzazioni neofasciste non c’entra il voto lambini Sara di parte afferma Salvini a 24 ore di distanza dall’inizio della protesta contro il Green passi portuali continuano a presidiare il varco 4 dello Scalo di Trieste ma lasciano libero l’accesso trentina di lavoratori sono presenti al presidio con loro un centinaio di cittadini non Green spacchiamo in parte trascorso lì la notte i contagiati covid nel mondo oltre 240 milioni di decessi 4880 9571 i vaccini 6,6 miliardi allarmanti dati sul coronavirus pubblicati dalla prestigiosa John Hopkins University i contagiati A livello mondiale superano i ...

