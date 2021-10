Troppo Como per l'Alessandria: il 2 a 0 allontana la zona retrocessione (Di sabato 16 ottobre 2021) Como - Importante vittoria del Como che battendo l'Alessandria per 2 - 0, si allontana dalla zona retrocessione . Il Como ha vinto senza il suo bomber Cerri infortunato, grazie a un gran gol di ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 16 ottobre 2021)- Importante vittoria delche battendo l'per 2 - 0, sidalla. Ilha vinto senza il suo bomber Cerri infortunato, grazie a un gran gol di ...

Advertising

Giorno_Como : Troppo Como per l'Alessandria: il 2 a 0 allontana la zona retrocessione - LuciaStigliano3 : @pierbodo Eppure ha tanti giocattoli. Non dovevo lasciarle in alto nella scatola chiusa sul como'...troppo invitante!?? - RaiRadioTechete : #Seriomanontroppo: Ettore Della Giovanna ??Per le storie della musica Radio Techeté propone la messa in onda di un… - enricopallocca : Francesco Dal Poz - Cerco casa Servirà avere un paio di chiavi in comune tu che mi mostri il costume mentre mi dic… - MezzanotteSai : @Jacopomutta @Como_1907 @cavs1899 Como è il mio sogno, purtroppo attualmente ho ancora dei ricordi troppo velenosi… -