Tale e quale Show e Carlo Conti: i Gemelli di Guidonia tornano alla vittoria, la classifica completa (Di sabato 16 ottobre 2021) Tale e quale Show ha portato trionfalmente a termine un’altra puntata dove Carlo Conti si è imposto nuovamente in vetta alla classifica degli ascolti di serata grazie ad un’altra divertente puntata. Il quinto appuntamento di stagione andato in onda venerdì 15 ottobre 2021 ha visto il ritorno al trionfo dei Gemelli di Guidonia nei panni del gruppo dei New Trolls, che hanno conquistato i giudici ed il pubblico con la sentita interpretazione di Quella carezza della sera. Emozione intensa per Deborah Johnson che ha duettato virtualmente con suo padre Wes e grande carica trasmessa dalle esibizione del secondo classificato Dennis Fantina. Tutte le posizioni in classifica degli altri Vip che gareggiavano ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 16 ottobre 2021)ha portato trionfalmente a termine un’altra puntata dovesi è imposto nuovamente in vettadegli ascolti di serata grazie ad un’altra divertente puntata. Il quinto appuntamento di stagione andato in onda venerdì 15 ottobre 2021 ha visto il ritorno al trionfo deidinei panni del gruppo dei New Trolls, che hanno conquistato i giudici ed il pubblico con la sentita interpretazione di Quella carezza della sera. Emozione intensa per Deborah Johnson che ha duettato virtualmente con suo padre Wes e grande carica trasmessa dalle esibizione del secondoto Dennis Fantina. Tutte le posizioni indegli altri Vip che gareggiavano ...

Advertising

taleequaleshow : Tante emozioni in questa quinta puntata di #taleequaleshow! Ora disponibile su RaiPlay ?? - taleequaleshow : L'imitazione che ha portato alla vittoria @pierpaolopretel! Vi è piaciuta? Guardala su RaiPlay ??… - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino - luciagifema : Qui per ricordare quanto sia stata pazzesca @stefyorlando ieri sera ???? #sovip Guarda 'Stefania Orlando canta 'Hear… - Tempo59 : Dario Bandiera interpreta Renato Zero: 'Mi vendo' - Tale e Quale Show 13... -