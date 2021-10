Superbike, Toprak Razgatlioglu domina Gara-1 del GP d’Argentina e allunga a +29 su Rea! 3° un ottimo Rinaldi (Di sabato 16 ottobre 2021) Toprak Razgatlioglu dà il via nel migliore dei modi al suo fine settimana sudamericano. Il pilota turco della Yamaha, infatti, ha vinto o, per meglio dire, dominato, Gara-1 del Gran Premio d’Argentina, dodicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2021. Sul tracciato di San Juan Villicum, infatti, il leader della classifica generale ha messo in scena un vero e proprio assolo, partendo alla perfezione e, sin dai primi metri, distanziando tutti per andare a cogliere 25 pesantissimi punti per la sua rincorsa al titolo iridato, il miglior condimento per il 12° successo di questa sua annata. A questo punto in classifica generale Razgatlioglu comanda con 503 punti contro i 474 di Jonathan Rea, ormai distante 29 lunghezze dal rivale. Terzo Scott Redding con 431 a ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021)dà il via nel migliore dei modi al suo fine settimana sudamericano. Il pilota turco della Yamaha, infatti, ha vinto o, per meglio dire,to,-1 del Gran Premio, dodicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale2021. Sul tracciato di San Juan Villicum, infatti, il leader della classifica generale ha messo in scena un vero e proprio assolo, partendo alla perfezione e, sin dai primi metri, distanziando tutti per andare a cogliere 25 pesantissimi punti per la sua rincorsa al titolo iridato, il miglior condimento per il 12° successo di questa sua annata. A questo punto in classifica generalecomanda con 503 punti contro i 474 di Jonathan Rea, ormai distante 29 lunghezze dal rivale. Terzo Scott Redding con 431 a ...

