Serie A, Lazio-Inter: i biancocelesti si impongono 3-1 all’Olimpico (Di sabato 16 ottobre 2021) Si conclude il secondo anticipo del sabato di Serie A. La Lazio vince 2-1 sull'Inter grazie alle reti di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic nella gara valida per l'ottava giornata Leggi su mediagol (Di sabato 16 ottobre 2021) Si conclude il secondo anticipo del sabato diA. Lavince 2-1 sull'grazie alle reti di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic nella gara valida per l'ottava giornata

