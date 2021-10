Milan | Saelemaekers rinnova fino al 2026

(Di sabato 16 ottobre 2021) Alexinsiemeal. Il club rossonero comunica in una nota il rinnovo di contratto del centrocampista belga. Il giocatore si lega alal 30 giugno. Classe 1999, arrivato in rossonero nel gennaio 2020, Saelemakers ha collezionatora 64 presenze e realizzato 4 gol.

AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Alexis #Saelemaekers fino al 30 giugno 2026. - DiMarzio : Il @acmilan ha ufficializzato il rinnovo di #Saelemaekers - TuttoMercatoWeb : Saelemaekers ha conquistato il ct Martinez: 'E' nel club perfetto, al Milan s'è trasformato'

...- Verona Portieri: Jungdal, Tatarusanu. Difensori: Ballo - Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Kessie, Krunic,, ...Commenta per primo L'allenatore del, Stefano Pioli ha convocato 22 calciatori rossoneri per la gara di stasera a San Siro contro l'... Bennacer, Castillejo, Kessie, Krunic,, Tonali. ...Nella giornata di ieri il Milan ha reso nota la positività al Covid di Diaz e il rinnovo di Saelemaekers. Ecco i commenti dei due rossoneri ...Milano, 16 ott. (LaPresse) - C'è anche Zlatan Ibrahimovic tra i convocati di mister Stefano Pioli per il match di questa sera contro l'Hella Verona. Assente ...