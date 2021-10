Mazzarri in conferenza punzecchia Sarri: le sue parole (Di sabato 16 ottobre 2021) Alla vigilia della gara tra Cagliari e Sampdoria, Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico dei sardi ha colto l’occasione per tirare una stoccata a Maurizio Sarri. Queste le parole di Mazzarri sulla questione nazionali: “Se avessi detto la frase di Sarri, mi avrebbero detto che mi lamento sempre. Almeno lui è partito con la squadra fin dall’inizio, io sono subentrato. Il Cagliari ha tanti calciatori impegnati con le proprie Nazionali, molti dei quali si ritrovano a tornare poche ore prima della partita” L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 16 ottobre 2021) Alla vigilia della gara tra Cagliari e Sampdoria, Walterè intervenuto instampa. Il tecnico dei sardi ha colto l’occasione per tirare una stoccata a Maurizio. Queste ledisulla questione nazionali: “Se avessi detto la frase di, mi avrebbero detto che mi lamento sempre. Almeno lui è partito con la squadra fin dall’inizio, io sono subentrato. Il Cagliari ha tanti calciatori impegnati con le proprie Nazionali, molti dei quali si ritrovano a tornare poche ore prima della partita” L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

