Marcia indietro dei portuali: "il presidio va avanti" (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - "Vi chiedo scusa, riscriveremo il comunicato. Il presidio va avanti". Lo ha detto Stefano Puzzer, il portavoce del CLPT, parlando ai no green pass rimasti davanti al molo 4 del porto di Trieste. "Se ho sbagliato due parole - ha aggiunto Puzzer, che poco prima aveva subito una sorta di processo in cerchio da parte di chi contestava la sua decisione - vi chiedo scusa. Non volevo dire che la battaglia è finita, ma che abbiamo vinto perché abbiamo visto tante persone qui e perché saremo ricevuti a Roma. Festeggeremo solo quando l'obbiettivo di abolire il green pass sarà raggiunto". Nel pomeriggio era arrivato l'ultimatum: "Questa situazione non si può più tollerare. Per me basta, basta. Io domani sento il prefetto e cercherò di capire", ha dichiarato al Tgr del Friuli Venezia Giulia, Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità ...

