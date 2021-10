Manifestazione Roma, Santori: “La piazza oggi ricorda le Sardine” (Di sabato 16 ottobre 2021) “Questa piazza trasmette delle sensazioni molto positive, siamo qui per dei valori che sono stati calpestati. oggi non c’è nessuna bandiera, è pretestuoso definirla una piazza elettorale. In questo mi ricorda la piazza delle Sardine”. Lo ha detto Mattia Santori alla Manifestazione antifascista di piazza San Giovanni a Roma indetta dai sindacati. “L’antifascismo è un valore comune e la divisione tra tifoserie non facilita” ha aggiunto il leader delle Sardine. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 ottobre 2021) “Questatrasmette delle sensazioni molto positive, siamo qui per dei valori che sono stati calpestati.non c’è nessuna bandiera, è pretestuoso definirla unaelettorale. In questo miladelle”. Lo ha detto Mattiaallaantifascista diSan Giovanni aindetta dai sindacati. “L’antifascismo è un valore comune e la divisione tra tifoserie non facilita” ha aggiunto il leader delle. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : Roma, Circo Massimo: la polizia riceve fiori dalle donne presenti alla manifestazione contro il… - chetempochefa : Oggi a Roma in Piazza San Giovanni ci sarà la manifestazione #Maipiufascismi organizzata dai sindacati e domani a… - Adnkronos : Assalto alla #Cgil, manifestazione a Roma: corteo in marcia verso #PiazzaSanGiovanni. - fisco24_info : Manifestazione a Roma, Landini: 'Questa piazza parla a tutto il Paese': Il leader Cgil: 'Tutto il governo assuma qu… - rudy_matrix : RT @ChiodiDonatella: PURE #GUALTIERI IN #PIAZZA OGGI CON #CGILCISLUIL CONTRO IL #FASCISMO: A #FANPAGE C'È NESSUNO? A #Roma. Dov'è candidat… -