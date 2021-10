Liverpool, Klopp entusiasta: «Salah incredibile, nessuno meglio di lui» (Di sabato 16 ottobre 2021) L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp si è detto entusiasta del momento di Momo Salah Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, al termine della vittoria per 5-0 contro il Watford, si è detto entusiasta del momento che sta vivendo Momo Salah. MOMO ECCEZIONALE – «La prestazione di Momo è stata incredibile, così come quella della squadra. L’azione del primo gol, la rete che ha segnato… assolutamente eccezionale. Ci serve che sia in questa forma per raggiungere i nostri sogni. Chi, al momento, è migliore di lui?». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) L’allenatore delJurgensi è dettodel momento di MomoJurgen, allenatore del, al termine della vittoria per 5-0 contro il Watford, si è dettodel momento che sta vivendo Momo. MOMO ECCEZIONALE – «La prestazione di Momo è stata, così come quella della squadra. L’azione del primo gol, la rete che ha segnato… assolutamente eccezionale. Ci serve che sia in questa forma per raggiungere i nostri sogni. Chi, al momento, è migliore di lui?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

