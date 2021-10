LIVE Superbike, GP Argentina 2021 Razgatl?o?lu in testa davanti a Rea e Rinaldi! (Di sabato 16 ottobre 2021) .CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SUPERPOLE -9 RINALDI PASSA BASSANI!!!! STA GIRANDO PIU’ FORTE DI TOPRAK!!! PAZZESCO!!! -10 Locatelli cede il passo a van der Mark! In rettilineo la sua Yamaha ha meno potenza della BMW dell’olandese. -11 RINALDIIIIIIIIIIIIIIII!!! PASSA PER LA QUARTA POSIZIONE!!! -11 Rinaldi adesso si fa vedere negli specchietti di Lowes! Solo due decimi di gap! -12 Redding prosegue il rimontone e adesso è in zona punti: quattordicesimo. -12 Occhio a van der Mark: l’olandese adesso attacca Locatelli e lo insidia per la sesta piazza. -13 Rinaldi!!! GUADAGNA NOVE DECIMI SU LOWES!! E’ a solo mezzo decimo, può attaccarlo! -13 Gerloff passa anche davanti a Laverty per l’ottava posizione. -14 Rinaldi passa Locatelli per la quinta posizione e guadagna addirittura tre decimi su Alex Lowes. -14 Redding ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) .CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALA CRONACA DELLA SUPERPOLE -9 RINALDI PASSA BASSANI!!!! STA GIRANDO PIU’ FORTE DI TOPRAK!!! PAZZESCO!!! -10 Locatelli cede il passo a van der Mark! In rettilineo la sua Yamaha ha meno potenza della BMW dell’olandese. -11 RINALDIIIIIIIIIIIIIIII!!! PASSA PER LA QUARTA POSIZIONE!!! -11 Rinaldi adesso si fa vedere negli specchietti di Lowes! Solo due decimi di gap! -12 Redding prosegue il rimontone e adesso è in zona punti: quattordicesimo. -12 Occhio a van der Mark: l’olandese adesso attacca Locatelli e lo insidia per la sesta piazza. -13!! GUADAGNA NOVE DECIMI SU LOWES!! E’ a solo mezzo decimo, può attaccarlo! -13 Gerloff passa anchea Laverty per l’ottava posizione. -14 Rinaldi passa Locatelli per la quinta posizione e guadagna addirittura tre decimi su Alex Lowes. -14 Redding ...

