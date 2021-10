Lazio, Tare: «Inzaghi merita rispetto. Luis Alberto fuori? Nessun caso» (Di sabato 16 ottobre 2021) Il d.s. della Lazio Igli Tare ha parlato prima della partita contro l’Inter Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della partita contro l’Inter. SCELTE DELL’ALLENATORE – «Nessun caso. Oggi sono scesi in campo 11 giocatori, Nessun dramma sulla scelta di far giocare Basic. L’allenatore li vede allenarsi e ha ritenuto opportuno fare cosi». Inzaghi – «Per Simone e il suo staff sarà una serata speciale, meritano rispetto dalla nostra tifoseria, speriamo possa vincere dalla prossima perché stasera vogliamo vincere noi». BASIC – «Sarri è stato bravo a farlo inserire con calma, vogliamo avere un centrocampo dinamico. E’ un giocatore che ha meritato di giocare in un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Il d.s. dellaIgliha parlato prima della partita contro l’Inter Igli, direttore sportivo della, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della partita contro l’Inter. SCELTE DELL’ALLENATORE – «. Oggi sono scesi in campo 11 giocatori,dramma sulla scelta di far giocare Basic. L’allenatore li vede allenarsi e ha ritenuto opportuno fare cosi».– «Per Simone e il suo staff sarà una serata speciale,nodalla nostra tifoseria, speriamo possa vincere dalla prossima perché stasera vogliamo vincere noi». BASIC – «Sarri è stato bravo a farlo inserire con calma, vogliamo avere un centrocampo dinamico. E’ un giocatore che hato di giocare in un ...

