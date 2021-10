Lazio-Inter, non una partita come le altre per Sarri e Inzaghi (Di sabato 16 ottobre 2021) Il sabato della Serie A propone nel carrello della spesa un Lazio-Inter dalle mille emozioni, soprattutto per Sarri e Inzaghi Questa Lazio-Inter ha tutta l’aria di valere ben più dei semplici tre punti in classifica. E non solo perché i nerazzurri vogliono mantenere il ritmo di Napoli e Milan oppure perché i biancocelesti non possono permettersi ulteriori passi falsi. Anzitutto si tratta di una sfida non esattamente come tutte le altre. Sarà che da quel famigerato 5 maggio in poi nulla è stato più come prima. Un pomeriggio indimenticabile per il calcio italiano, nel quale tra i protagonisti dello storico ribaltone ci fu proprio lo stesso Simone Inzaghi. Il tecnico ora alla guida dei campioni d’Italia in carica per la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Il sabato della Serie A propone nel carrello della spesa undalle mille emozioni, soprattutto perQuestaha tutta l’aria di valere ben più dei semplici tre punti in classifica. E non solo perché i nerazzurri vogliono mantenere il ritmo di Napoli e Milan oppure perché i biancocelesti non possono permettersi ulteriori passi falsi. Anzitutto si tratta di una sfida non esattamentetutte le. Sarà che da quel famigerato 5 maggio in poi nulla è stato piùprima. Un pomeriggio indimenticabile per il calcio italiano, nel quale tra i protagonisti dello storico ribaltone ci fu proprio lo stesso Simone. Il tecnico ora alla guida dei campioni d’Italia in carica per la ...

